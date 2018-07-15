«Бонни и Клайд»: Известный блогер раскрыла секрет брака Васильевой и Сердюкова

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Накануне Россию потрясла новость о свадьбе, которую сыграли два скандальных чиновника Евгения Васильева и Анатолий Сердюков, которых подозревали в крупных хищениях. Как оказалось, история их любви стара как мир.

Блогер Лена Миро вспомнила историю о других известных преступниках, которые нарушали закон ради наживы. Бонни и Клайд начинали, как и российские сотрудники Минобороны, Бонии даже взяла на себя преступления, которые не совершала. Так же себя повела и Васильева, когда в её дом вломились спецслужбисты, застав её в компании разгуливающего в халате Сердюкова.

На тот момент мужчина был женат, и история с изменой и мошенничеством ему была не нужна, потому он и не стал возражать против «вины» Евгении Васильевой. Но отсидела женщина не много, а по возвращению пара воссоединилась и сыграла свадьбу. Секретным ключиком к замочку счастливого брака скандальных мошенников оказалась «человечная» Россия, которая, в отличие от Запада, не убивает преступников, а женит их.