Анастасия Стоцкая снимком подтвердила, что её дети не от Филиппа Киркорова

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Слух о том, кто на самом деле является отцом сына и дочери Анастасии Стоцкой, тянется с появления на свет её первого ребёнка. Однако очень скоро певица устала комментировать догадки поклонников.

В социальной сети Анастасия иногда может прочитать просьбы поклонников раскрыть, наконец, секрет отцовства, но умело их игнорирует. Анастасия Стоцкая обзавелась «званием» любовницы Филиппа Киркорова и матери его детей с начала нулевых, когда поп-король продюсировал восходящую звезду и записал с ней несколько песен о любви.

Годами позднее поклонники звёзд узнали, что Стоцкая счастлива замужем за армянином Сергеем. В последующие годы у пары появилось двое детей. Но схожесть сыновей Стоцкой и Киркорова не давала поклонникам вздохнуть спокойно. Анастасия не обращает внимания на домыслы и публикует фотографии детей. Когда малыши стали меняться внешне, поклонники заметили, что между ними больше общих черт, чем между сыном Стоцкой и детьми Киркорова, что подтвердило невозможность теории об отцовстве короля эстрады.