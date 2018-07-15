Блёданс рассказала подросткам, как стала «медсестрой всея Руси»

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Поклонники Блёданс выразили сомнение в том, что это необходимо. По их мнению, история с медсестрой вряд ли имеет подростковый характер.

Амплуа «медсестры всея Руси» у Эвелины Блёданс появилось во время работы в юмористическом сериале «Маски-шоу» и именно за него она прославилась. Однако актриса подчеркнула – всё было достаточно цензурно, никакого ограничения по возрасту. Эвелина Блёданс рассказала, что стала играть такую роль после серии «Маски в опере», показав фрагмент.

Именно после этого эпизода актрисе стали присылать письма поклонники, и когда их стало очень много, ей выделили «свою маску». «Так и родилась легендарная медсестра», - подчеркнула Эвелина Блёданс. Актриса пообещала в дальнейшем также показывать летопись своей карьеры, если ей будут помогать с нарезкой видео и загрузкой его в Сеть.