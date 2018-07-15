Вадим Казаченко пообещал помочиться в бороду известному бизнесмену

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В Instagram появилось видео с голосовыми сообщениями от российского певца Вадима Казаченко. Звезда 90-х угрожает оппоненту и приписывает ему интимные отношения с Борисом Моисеевым.

Видео было размещено 14 июля и уже в первые часы после публикации набрало более 5000 просмотров. В ролике содержатся скриншоты текстовых и записи аудио-сообщений, в которых легко узнаваем голос певца. Адресатом стал известный музыкальный продюсер и бизнесмен Андрей Ковалев, который и разместил видео на своей странице. В своих сообщениях исполнитель хита «Больно мне, больно» обещает помочиться Ковалеву в бороду, а также намекает на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. «С Борей Моисеевым тебе тоже понравилось?», - поинтересовался у бизнесмена Казаченко.

Конфликт между участниками экспрессивной переписки сформировался в период бракоразводного процесса между певцом и его на тот момент еще супругой Ольгой Казаченко. Ковалев принял сторону бывшей жены певца, что вызвало у Казаченко крайне негативную реакцию. Предприниматель уже размещал на своей странице в Instagram скриншоты гневных сообщений звезды 90-х с просьбой к специалистам прокомментировать психическое здоровье исполнителя. Напомним, развод между Вадимом и Ольгой Казаченко состоялся в середине июля.