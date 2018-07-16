Юлия Ковальчук увезла малышку из России

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Долгожданный отпуск певица с Амелией проводят в Испании. Там у девочки состоялась первая фотосессия на побережье.

Известная певица Юлия Ковальчук отправилась в заслуженный отпуск со своей дочкой Амелией. Свою малышку она увезла из России в Испанию, где они поселились в недавно приобретенных апартаментах на побережье. С маленькой дочкой она справляется сама, и пока ни разу не пожалела об отсутствии профессиональной няни рядом. Недавно певица призналась, что наслаждается солнечными деньками и обществом своей дочки, из-за чего совсем не остается времени на социальные сети. Более того, порой не получается даже отдохнуть и просто поваляться под жарким солнцем. Однако приятные хлопоты с маленькой Амелией приносят ей огромное удовольствие. «Я реально несколько дней не заходила в соцсети и не сделала ни одной своей фотографии... зато 1000 моей малышки!», - недавно призналась Ковальчук.

Правда делиться с поклонниками снимками она не спешит, и все фотографии 9-месячной малышки тщательно хранит в семейном архиве. Несмотря на решение Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук оградить свою дочь от всякого внимания общественности, поклонники не отчаиваются, и с нетерпением ожидают момента, когда супруги наконец похвастаются своей наследницей.