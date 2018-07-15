«Cплошное разочарование»: фанатам Бузовой в очередной раз стало стыдно за певицу

Сегодня, 17:42

Популярная певица не стесняется того, чтобы выставлять свою жизнь напоказ. Ольга снова решила «хайпануть» и записала видео, в котором исполняла эротические движения под собственную песню «Ночь Текила».

В очередной раз звезда хочет обратить на себя как можно больше внимания и отмечает, что именно эта песня ассоциируется у неё с летом. Не забыла Ольга также и призвать своих поклонников быть с ней «на одной волне», но люди восприняли это совсем не так, как представляла себе Бузова.

Фанаты ожидали от певицы совсем иного. «Сплошное разочарование, ничего нового, показуха», «Мне стыдно за вас, Ольга» и другие гневные отзывы стали далеко не редкостью под последними публикациями. Люди также отметили, что час былой славы уже не вернуть и что популярность быстро пройдёт.

Не остался без внимания и наряд Бузовой, его сравнивают с обычной тряпкой. Тех, кто похвалил зажигательные танцы оказалось гораздо меньше, большинству людей чрезмерная сексуальность и эротика уже надоела.