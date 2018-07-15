Брэд Питт забрал детей у Анджелины Джоли

Сегодня, 14:22

Через суд актер вернул себе право видеться с детьми, чем сейчас активно пользуется. Свой день рождения младшие наследники звездной пары провели с папой.

Еще в сентябре 2016 года поклонников потрясла новость о разводе красивейшей пары Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актриса в своем заявлении причиной расставания назвала «непримиримые разногласия». Однако это был не конец: за расставанием звездных супругов последовала тяжелая борьба за опеку над детьми, скандалы с многочисленными взаимными обвинениями и оскорблениями, которые окончательно разочаровали поклонников, уничтожив представление о паре как о самой завидной семье в мире.

Анджелина Джоли всячески пыталась добиться единоличной опеки над малышами, однако Питта подобное решение бывшей возлюбленной не устроило, и он обратился в суд. Его заявление о возможном нарушении психики у детей, разлученных с любимым папой, сыграло свое дело, закон оказался на его стороне. Суд обозначил время для общения детей с разными родителями, вместе с тем позволив актеру больше времени проводить с детьми.

Очередной период на попечении Брэда выпал на 8-14 июля, и счастливый папа забрал детей у «матери-тирана». В это период близнецы Нокс и Висьен праздновали свой день рождения. Веселое торжество состоялось в Лондоне, куда Джоли привезла всю семью на период съемок второй части кинокартины «Малифисента».