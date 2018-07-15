Татьяна Навка в Instagram показала семью Григория Лепса на свадьбе Эмина

Сегодня, 14:11

Известная фигуристка Татьяна Навка вместе со своей семьей посетила свадьбу популярного исполнителя Эмина и его невест Алены. На мероприятии также присутствовал и Григорий Лепс вместе с женой и дочерью.

Татьяна Навка в Instagram разместила совместное фото, которое порадовало интернет-пользователей. На снимке фигуристка месте со своей младшей дочерью Надеждой позирует вместе с Григорием Лепсом, его женой Анной и их дочерью, которые также присутствовали на свадьбе певца Эмина в качестве почетных гостей.

«Красивые и позитивные!», «Какие вы все красивые!», «Лепс с годами вообще не меняется», «Какие милые очаровательные лица, просто красавцы, приятно смотреть», «Наденька, такая лапусечка», «Красивая у Лепса жена», - прокомментировали снимок подписчики в Instagram.