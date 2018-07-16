Егор Крид отметил день рождения «траурным» тортом от звездного кондитера

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Известный кондитер Ренат Агзамов, который приобрел широкую известность благодаря своим невероятным сладким шедеврам с необычным декором, в Instagram похвастался новым творением, посвященному звездному участнику 6-го сезона шоу «Холостяк».

Очередное кулинарное произведение искусств от звездного кондитера Рената Агзамова было приурочено ко дню рождения певца Егора Крида. На своей странице в Instagram Агзамов похвастался «траурным» тортом, которым звезда отметил свой праздник. Судя по внешнему виду сладкого изделия, яркое и скандальное участие Крида в «Холостяке» поклонники будут вспоминать еще долго.

Необычайный торт из нескольких слоев бисквита снаружи полностью покрыт слоем черного шоколада. Фигурка Крида гордо красуется на самой вершине пьедестала, по которому ползут две невесты. Пьедестал усыпан лепестками красных роз. Автор шедевра отметил, что весь декор выполнен вручную из шоколада. Во сколько обошелся виновнику торжества данный торт не уточняется, однако известно, что стоимость изделий у Агзамова порой доходит до нескольких миллионов рублей.

Пользователи не оценили данную мрачную работу кондитера. Они раскритиковали как сам идею, так и ее выполнение, отметив, что фигуры автора получились очень плохо, Крид совсем не похож на себя, а уже до того униженных невест хватит оскорблять.

Несмотря на то, что 25 лет Криду исполнилось 24 июня, фото появилось совсем недавно.