«Проклятая роль» в телесериале сломала личную жизнь Ходченковой

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Венец безбрачия прицепился к актрисе после перевоплощения в ясновидящую Кассандру, живущую в компании злых духов и мстительных призраков, считают ее фанаты.

Актерская карьера Светланы Ходченковой протекает без подводных камней. Дебютировав в кино в картине Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003), тогда еще робкая провинциалка сразу вошла в число номинантов на лучшую актрису по версии кинопремии «Ника». Двумя годами новоиспеченная москвичка заканчивает Театральный институт Щукина, снова снимается в фильме Говорухина – «Не хлебом единым», а также перевоплощается в ясновидящую Кассандру в телесериале «Талисман любви».

В декабре того же года Ходченкова выходит замуж, посчастливилось актеру Владимиру Яглычу. Фанаты уверены, семейное счастье длилось недолго, а с разводом (2010) звездные супруги сильно затянули. Спустя год актриса попыталась обрести душевный покой с бизнесменом Георгием Петришиным, однако дело так и не дошло до свадьбы.

У верных поклонников звезды нет сомнений, «проклятая роль» ясновидящей Кассандры в телесериале «Талисман любви» сломала личную жизнь Светлане Ходченковой. Играя на камеру, актриса в точности повторяла ритуалы говорящих с призраками провидцев, спровоцировав немилость мстительных духов. Астральные проекции злых женщин, переживших несчастливый брак, решили отыграться на Ходченковой за шутки с потусторонним миром, убеждены фанаты актрисы.

Не все почитатели отечественного кинематографа верят в карму, однако и они увидели след мстительной судьбы на карьере Светланы. Жизнь не уберегла ее от роли в провальном фильме «Викинг», иронизируют пользователи Сети.