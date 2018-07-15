Леди Гага засветила обвисшую попу в коротких шортах

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Папарацци застали известную исполнительницу выходящей из торгового центра вместе со своим женихом Кристианом Карино.

Леди Гага не изменяет стилю и даже в будничных делах добавляет «изюминку» в свой внешний вид. Так, певица отправилась за покупками, нарядившись в серую футболку и очень короткие джинсовые шорты, которые оголяли её пятую точку. Несмотря на то, что Леди Гага на сцене «живчик», регулярные упражнения никак не сказываются на обвисшей попе исполнительницы, которую она опять не побоялась засветить на камеру.

В остальном американка потрясает своим внешним видом. Длинные загорелые и спортивные ноги она подчеркнула любимыми чёрными ботинками на высоком каблуке. Интересно, что Леди Гагу с начала её карьеры упрекают в несовершенной попе, но певица не раз заявляла, как ей всё равно на стандарты красоты.