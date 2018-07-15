Анна Седокова поделилась своими страхами перед выходом на сцену

Сегодня, 13:41

Анна Седокова поделилась своими страхами и переживаниями, которые она испытывает практически перед каждым концертом.

Певица не стала скрывать от поклонников свои слабости. Она очень откровенно рассказала, что иногда вынуждена просто сбегать на сцену от реальной жизни. Анне кажется, что это – единственное место, где она может быть сама собой, не сдерживать себя, не скрывать своих чувств. Каждый раз, перед выходом к микрофону, она испытывает один и тот же страх, присущий многим артистам – пустой зал. Тем не менее, Седокова уверена, что любовь к сцене у нее взаимная.

Перед очередным концертом она очень волнуется, что требовательная публика не оценит ее. И так происходит постоянно, скорее всего от неуверенности, считает певица. Поклонники успокоили Анну, сказав, что волнение перед выступлением – это нормально. Гораздо хуже. Когда артист занимается самолюбованием и выходит к зрителю, словно делая одолжение. Фанаты посоветовали Седоковой проявлять себя на сцене, а не в сомнительных видеороликах, которые бросают пятно на ее репутацию.