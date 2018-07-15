Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет идеальной фигуры

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Обладательница бюста шестого размера Беки Хадсон рассказала об основных правилах рациона, кардиотренировках, и своей главной слабости.

Звезда Playboy Беки Хадсон, красотка с огромной грудью шестого размера, раскрыла главный секрет своей идеальной фигуры. Модель утверждает, что всегда находится в отличной форме, которую ей помогает поддерживать исключение из рациона сладкого и быстрых углеводов. Несмотря на столь строгое ограничение в диете, Хадсон призналась, что не представляет своей жизни без пасты, и данное решение стало для нее одним из самых сложных. Однако она нашла выход из ситуации, и теперь один день в неделю посвящает своему любимому лакомству, балуя себя пастой. Помимо того девушка рекомендует как минимум 20 минут в день уделять время кардиотренировкам, таким как плавание, ходьба или бег.