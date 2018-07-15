«Идеальная пара»: поклонники торопят Кадони и Бузову пожениться

Сегодня, 12:07

Чахнущая в безбрачии Ольга Бузова, продолжает искать своего суженого. Потенциальных претендентов на ее руку и сердце хватает, но она не спешит делать выбор.

Влад Кадони опубликовал совместный с Бузовой снимок и подписал, что с ней ему легко и позитивно. Кадони рад, что судьба подарила ему счастье общения с такой девушкой, как Ольга. Рядом с ней он испытывает невероятный кураж. Объявившаяся в комментариях Бузова ответила Владу взаимными комплиментами, полные нежностей и любви. Почитатели телеведущего заметили, что он и Ольга – идеальная пара, а на фотографии коллеги «выглядят, как два голубка». Это дало повод комментаторам требовать от знаменитостей немедленных действий: «Влад, не теряйся! Куй железо, пока горячо!», «Когда вы уже поженитесь», «Бузова, хватит в девках сидеть». А самые дальновидные подписчики предположили, что торопящиеся видеть Кадони и Бузову мужем и женой, определенно желают зла молодому человеку, для которого вездесущая Ольга – явно не пара.