Принц Гарри и Меган Маркл впечатлили Instagram отношением к фанатке-художнице

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Хлоя Маллинс часто рисует популярных личностей, показывая свои творения в Instagram.

19-летняя художница решила изобразить и принца Гарри с Меган Маркл. Творения юного таланта пользуются популярностью среди пользователей Сети. Понравились они и королевской паре. Девушка изобразила свадебную фотосессию супругов, сделав чёрно-белую реплику одного из снимков. Подарить портрет Хлоя Маллинс решила лично, и отношение к её творчеству у знаменитостей оказалось очень хорошее.

По словам Меган Маркл и принца Гарри, получилось действительно очень похоже. Правда, причёски вышли несколько пышнее, чем были. Поклонники пары настолько впечатлились добротой королевских особ, что заявили – вероятно, девушка является настоящим самородком от творчества, раз удостоилась такого внимания. Некоторые комментаторы заявили, что юная фанатка в дальнейшем может даже получить место при дворе за свой талант.