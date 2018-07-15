Стали известны подробности медового месяца Хью Гранта и его длинноногой супруги Анны Эберштейн

Сегодня, 12:13

Хью Грант был замечен со своей женой на выходе из ресторана поздно вечером. Пара по всей видимости возвращалась домой, а о том, что это был семейный ужин свидетельствуют удобные и простые наряды.

Хью Грант рассказал подробности своей личной жизни сразу после того, как стал самым знаменитым бакалавриатом Великобритании. По всей видимости пара ещё не закончила отмечать медовый месяц и отдыхает. Хью недавно рассказал о том, что гордится своей женой-красавицей и очень жалеет, что не вступил в брак с Анной ранее. Стоит вспомнить и то, что ещё в 2015 году Грант и слышать о браке не хотел. Он не видел достаточное количество примеров счастливых браков, поэтому и придерживался позиции, что это ему не нужно. Поклонники уже высказались насчёт того, что женщина в свои 39 лет стала обладательницей прекрасных и стройных ног.

Сама Анна чувствует себя в компании мужа уверенно и отмечает, что в их отношения нет игры на публику и им абсолютно комфортно вдвоём. «Живут в своё удовольствие»,- высказался по этому поводу один из поклонников Анны.