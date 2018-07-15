Дрю Бэрримор оценила знаменитые «персики» Ким Кардашьян

Сегодня, 11:11

Известная светская львица Ким Кардашьян презентовала американской актрисе новый персиковый аромат в оригинальном флаконе от собственного бренда KKW Beauty. В свою очередь Бэрримор была в восторге от подарка, о чем и заявила в Instagram.

Дрю Бэрримор сообщила, что оценила знаменитые парфюмы от Ким Кардашьян, которые буквально пахнут свежими персиками. Чтобы отбрагодарить звезду реалити-шоу за подарок, актриса в своем Instagram-блоге описала впечатления от аромата. «Спасибо Ким за то, что прислала мне новый аромат! Это действительно здорово! И пахнет удивительным персиком. Также мне понравился изобретательный флакон!», - заявила Дрю.

Напомним, что недавно Ким Кардашьян презентовала свои новые летние ароматы, а именно Peach, Cherry и Vibes. Изюминкой ароматов стала упаковка в виде аппетитных фруктов.