Дарья Пынзарь рассказала, что помогло ей побороть страх высоты

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Звезда «Дом-2» поделилась со своими поклонниками, что всегда очень сильно боялась высоты. Но теперь этот страх оказался позади, и Дарья уточнила, что ей помогло.

Пынзарь находится в Турции, о чём не даёт забыть своим подписчикам, постоянно публикуя фото и видео с берега моря. Очередная видеозапись на её странице в Instagram показывает, как Дарья весело пританцовывает на камнях. В тексте девушка уточнила, что очень боится высоты, но побороть свой страх она смогла благодаря красоте места. Обстановка обворожила Дарью, и заставила забывать о своих переживаниях.

Поклонникам сразу стало интересно, насколько Пынзарь боится высоты, и как она летает на самолётах, ведь, по их мнению, фобия должна проявлять себя в этот момент. Дарья ответила на вопрос, рассказав, что при перелётах страха не ощущает. Подписчики также оценили грацию движений девушки в ролике, отметив платье, которое она не забыла прорекламировать, рассказав о месте, где приобрела его.