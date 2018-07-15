Мила Кунис во время бейсбольного матча подменила в нью-йоркском баре официантку

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Мила Кунис уже пятый год доказывает, что она отличный бизнес-партнёр, запрыгнув за стойку бара в одном из питейных заведений Нью-Йорка.

В ночь, когда Нью-Йорк Метс обыграли в бейсбольном матче Вашингтон Нэшионалс, бар в районе Куинз гудел не только по этому поводу. Милан Кунис, которая с 2013 года является мировым лицом бренда известного бурбона, воспользовалась случаем и прорекламировала его ещё раз.

Актриса внезапно встала за стойку бара и наливала посетителям горячительный напиток единственного бренда, иногда подменяя официантку и разнося бокалы за столики. Мила Кунис вовсе не стыдится контракта с компанией и старается доказать, что женщины тоже могут быть лицом «мужского» алкоголя. Сейчас мечта Милы Кунис – чтобы бренд, с которым у неё заключён контракт, стал спонсором её любимой Национальной футбольной лиги.