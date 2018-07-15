Шепелев очаровал редким фото сына Жанны Фриске

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Вдовец певицы с наследником путешествуют по Италии. Благодаря снимку поклонникам посчастливилось увидеть, как вырос пятилетний Платон.

Телеведущий Дмитрий Шепелев с сыном от певицы Жанны Фриске путешествует по Италии. Сейчас мужчины отдыхают в уютной и красивой Тоскане. Потрясающая природа, жаркое солнце и отличная летняя погода, интересные и необычные традиции и культура региона позволили телеведущему расслабиться в полной мере. Дмитрий и Платон гуляют по улочкам красивых городов, изучают культуру, загорают, купаются, и наслаждаются обществом друг друга.

Несмотря на все старания отца оградить Платона от всякого внимания общественности из-за нескончаемых скандалов, в которые втягивают семью его матери, телеведущий не удержался, и поделился с подписчиками своим счастьем: он опубликовал фото сына в сервисе «сториз» в Instagram, которым очаровал всех фолловеров. Подписчики оценили и похвалили тактику воспитания Дмитрия, который позволяет малышу самому принимать решения, в том числе и в выборе прически: сейчас у Платона длинные волосы, собранные в тугой хвостик на макушке.

Несмотря на то, что лица ребенка на фото не видно, фолловеры смогли оценить, как вырос мальчик за это время, и оставили под фотографиями много восторженных и хвалебных комментариев.