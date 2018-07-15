Известный телеведущий обвинил Анджелину Джоли в неискренности

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Известный телеведущий из Великобритании Ник Гримшоу признался, что ему было неприятно брать интервью у голливудской красавицы Анджелины Джоли. По словам ведущего, актриса была «холодной» и вела себя неискренне.

33-летний ведущий утреннего британского телешоу Ник Гримшоу недавно побывал на BBC Radio, где впервые рассказал, как на самом деле проходили его интервью со знаменитыми личностями. Гримшоу рассказал, что ему приятно было интересно разговаривать с Ким Кардашьян, которая очень легка в общении. Однако Нику совсем не понравилось интервью с Анджелиной Джоли, которая была «закрытой и холодной».

Более того, Ник Гримшоу назвал звезду фильма «Люди в черном» Уилла Смита «подделкой», поскольку по его мнению, актер вел себя очень неестественно и все время играл на камеру.