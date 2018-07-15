«Молнии-убийцы» заставляют Наталью Штурм прятаться под кроватью

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На впечатлительную Наталью Штурм в детстве повлияли рассказы ее бабушки об ужасных последствиях грозы. Бабуля пугала маленькую Наташу историями о «молниях-убийцах».

Певица на всю жизнь запомнила эти кошмарные случаи из жизни бабушки – кубанской казачки. Она поделилась, что в ее памяти навсегда осталась история, как молния поражала домашний скот в ауле, убивая его наповал. Такие «пугалки» не могли пройти даром и до сих пор Наталья при первых громовых раскатах испытывает панический страх перед буйством стихии.

Штурм не постеснялась рассказать своим читателям, что, едва начинают блистать молнии и назревает громовой удар, она ищет убежище в ванной или под кроватью. Она утверждает, что ничего не может с собой поделать и они заставляют искать убежище против её воли. Поклонники успокоили певицу, посоветовав во время грозы находиться дома и не выходить на улицу, пока не распогодится. Особо циничные комментаторы заявили, что бронтофобия (боязнь грозы) - распространенное психическое заболевание и Наталье нужно пройти курс лечения у врача.