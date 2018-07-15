Ксения Бородина нуждается в службе поддержки после отдыха

Сегодня, 09:13

Телеведущая заявила, что люди, которые начинают работать после долгого отдыха, являются чрезвычайно уязвимыми.

Ксения Бородина отметила, что считает необходимым создать особую горячую линию, чтобы можно было жаловаться на тягости труда, когда совсем недавно максимум, что нужно было делать – это правильным боком на пляже повернуться. В ином случае, несчастные люди получат серьёзную психологическую травму в том числе и из-за разности условий. Некоторые поклонники с ней согласились.

По словам одной фанатки, она даже плакала два дня на работе после отпуска. Однако другие заметили – если так тяжело возвращаться к трудовым будням, то отдых прошёл очень плохо. После качественного отпуска организм должен быть посвежевшим и готовым на новые рабочие свершения.