«Одна семья»: Чадов и Дитковските отдыхают в Италии с сыном

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В Instagram актеров практически одновременно появляются кадры с Федором. Семья прекрасно проводит время в Тоскане, неумело скрывая воссоединение от публики.

Алексей Чадов и Агния Дитковските снова одна семья, по крайней мере так решили поклонники. В лентах артистов практически одновременно появляются фотографии с сыном Федором, с которым отец и мать отдыхают в Италии. Естественно, здесь не сложно догадаться, в чем дело.

Чадов и Дитковските изначально не были крепкой семьей, поскольку в прессе постоянно появлялась информация об их очередном расставании. Скрепить свой союз они решили рождением ребенка, но, как показывает практика, в современном мире взаимопонимание и любовь в семье держатся отнюдь не на детях. Тем не менее, Алексей и Агния часто проводят время вместе, так что их Федор даже не в курсе о разводе любимых родителей.