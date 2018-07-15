«Ну страшненькая ведь»: Светлана Лобода взбесила поклонников новым фото в Instagram

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Светлана Лобода после второй беременности продолжает активно вести светский образ жизни и давать концерты на радость своим поклонникам. На днях Лободу раскритиковали подписчики в Instagram за не слишком привлекательную внешность.

На страничке в микроблоге Светланы Лободы появилось новое селфи артистки. Поклонники сразу же принялись обсуждать внешность знаменитости и нашли у Светланы множество недостатком. Многие фолловеры стали утверждать, что Лободе не стоит делать «томный взгляд» и пора задуматься об новом образе.

«А чего рот открыт всегда?», «Она вообще когда-нибудь улыбается?», «Может уже пора выходить из образа "упоротой дивы"?!», «Зачем этот напыщенный наигранный томный взгляд... и так все фото», «Ну страшненькая ведь капец», - прокомментировали снимок певицы её подписчики в Instagram.