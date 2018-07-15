«Крепче за баранку держись»: Анна Седокова танцевала за рулем, создав аварийную ситуацию

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Певица неприятно удивила своим беспечным поведением во время управления автомобилем. Ее попутчик – Анатолий Цой своими действиями всячески способствовал созданию аварийной ситуации.

Анна Седокова, публикуя видео, которым она хотела поздравить коллег Надю Дорофееву и Монатика с выходом нового сингла, даже не могла представить, что ее поклонники заострят свое внимание на другом. Ролик снимал Анатолий во время движения машины, за рулем которой сидела Анна. Мчась на приличной скорости по оживленной улице, певица подпевала песне, пританцовывала и ежесекундно поглядывала в камеру смартфона, которым вел съемку ее пассажир Цой. Время от времени движение замедлялось или останавливалось из-за светофоров и пробок.

Подписчики страницы Седоковой уверены, именно такая дорожная ситуация требует повышенного внимания от водителя. Необходимо следить за изменением обстановки, дорожными знаками и маневрами авто на соседних полосах движения. Все это было не соблюдено певицей во время управления транспортом. Ее попутчик от нее тоже не отставал, постоянно отвлекая внимание Седоковой от дороги. Комментаторы уверены, что такая манера вождения является причиной многих аварий с фатальным исходом. Они посоветовали певице всегда быть сосредоточенной на дороге. К тому же, добавили они, вместо попсовых песенок, лучше бы включать в машине песню-напоминание про «крепче за баранку держись, шофер».