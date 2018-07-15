Муж Беллы Потёмкиной попросил её раздеться на пляже во Франции

Сегодня, 07:28

Семья дизайнера Беллы Потёмкиной отправилась проводить летние тёплые дни на Лазурный берег Франции, где муж девушки решил приобщить её к местному менталитету.

Отдыхающие на пляжах Европы давно привыкли к европейским женщинам без комплексов, которые даже в кругу семьи могут остаться без купальника и, ничуть не стыдясь, проводить время с родными. Славянские женщины всё ещё немного скромнее и оголиться в присутствии чужих людей им сложно. Помочь своей любимой избавиться от комплексов взялся муж Беллы Потёмкиной.

На пляже Сен-Тропе, куда дизайнер пришла в обычном чёрном купальнике, мужчина попросил её раздеться и предложил начать с загара топлес. Несмотря на то, как тщательно Белла следит за новомодными трендами, на показ своих «прелестей» Европе она не решилась. За позицию ханжи многие поклонники Беллы Потёмкиной высмеяли её. Они призвали не прятать то, чем можно открыто гордиться. Другие поклонницы похвалили дизайнера за скромность, попросив не терять рассудок в «свободных» странах.