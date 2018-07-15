Отец Меган Маркл считает, что новые обязанности давят на его дочь

Сегодня, 07:00

До свадьбы у Меган Маркл было немало поклонников, но тогда у неё был лишь статус актрисы. Теперь она является представительницей королевской семьи и герцогиней Сассекской, что может оказаться слишком тяжелым для неё.

Томас Маркл, отец Меган считает, что новые обязанности пугают его дочь, ведь ей пришлось столкнуться с новой ответственностью, а также другими рамками поведения. Он отмечает, что, несмотря на то, что его дочь улыбается, эта улыбка ему не нравится, ведь он знает своего ребёнка. Однако Томас не исключает того, что у Меган просто выдалось несколько тяжелых дней, и всё скоро должно пройти.

Он считает, что его дочь знала о том, что после замужества на Меган будет давить её новый статус, и со временем она должна привыкнуть, но для этого ей придётся заплатить очень высокую цену. Другим отрицательным фактором мужчина считает то, что у королевской семьи несколько устаревшие взгляды на жизнь и стиль одежды. Томас отмечает, что наряды, в которых он видел свою дочь выглядят так, будто им более 50 лет.