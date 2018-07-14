«Даже смерть не разлучит нас»: Роксана Бабаян уверена, что встретится с мужем на небесах

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Знаменитая артистка уверяет, что магия любви свела воедино события одного дня и привела девушку прямо к Державину.

Роксана Бабаян и Михаил Державин познакомились в самом начале 80-х. Тот день у Роксаны не задался с самого начала. Она, уставшая, должна была выступать на празднике перед шахтерами, хотя уже и чувствовала себя нехорошо, да еще и перед самым выходом на сцену порвался ремешок на концертных босоножках. Благо, она успела забежать в гримерку, сменить обувь и вовремя выйти на выступление. По ее словам, по завершению концерта она планировала немного отдохнуть, да не тут-то было. Ей позвонили из ЦК ВЛКСМ и потребовали, чтобы она прилетела в Джезказган и приняла участие в очередном комсомольском концерте. Отказаться не представлялось возможным и ранним утром артистка отправилась в аэропорт Домодедово. Там красавица в брючном костюме и увидела его, Михаила Державина.

Она явно привлекла его внимание и он был готов любой ценой удержать ее взляд на себе как можно дольше. По словам Роксаны, ее будущий муж очень громко смеялся и шутил, чем заострил внимание девушки на себе. По пути из Джезказгана Михаил сел рядом с Роксаной и так и начался их роман. Женщина до сих пор уверена, что тот случай был ничем иным, как судьбой, так как она не хотела лететь на этот концерт и чуть не проспала выезд в аэропорт, но какая-то неведомая сила подняла ее с кровати и отправила прямиком навстречу к Державину.

За все тридцать лет брака Роксана так и не смогла родить Михаилу ребенка из-за напряженного графика, но муж никогда не осуждал ее за это и очень любил, он часто повторял «Даже смерть не разлучит нас», вспоминает артистка. После смерти Михаила его жена заявила, что уверена в том, что обязательно встретится со своим мужем на небесах.