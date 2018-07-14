Последняя жена тяжелобольного Игоря Старыгина спасла его от смерти

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Легендарный Арамис перед смертью купался в любви и внимании.

История любви пары берет начало более 10 лет тому назад. Игорь Старыгин и выбрал Екатерину Табашникову своей пятой супругой. На момент знакомства он был одиноким с букетом болезней и проблем. В эфире ток-шоу «Привет, Андрей!» последняя жена тяжелобольного Игоря Старыгина рассказала, как спасла его от смерти.

«Когда мы познакомились, он был секс-символом на пенсии, он очень плохо выглядел, у него был атеросклероз, он не мог ходить. Перенес пять операций - ему чистили сосуды. Я стала приходить к нему, варить обеды на неделю, ухаживать. Потом он три раза сказал, ну что мы в ЗАГС-то пойдем? Ну, мы и пошли», - призналась Екатерина.

С 2006 года пара почувствовала себя близкой и счастливой. Судьба распорядилась не в пользу супругов и через три года Старыгина не стало.

«Не знаю, насколько я смогла подарить ему счастье. Но я позволила ему прожить оставшиеся девять лет достойно. Он работал, стал хорошо выглядеть. А когда его похоронили, у меня было такое ощущение, что вот звезда прилетела в ладошки, а теперь и улетела обратно», – сообщила Екатерина Табашникова.