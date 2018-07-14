Юлианна Караулова жёстко раскритикована своими поклонниками

Вчера, 23:45

Нужно быть скромней. Особенно в то время, когда у многих россиян нет денег даже на обычную «Lada». Более того, даже на подержанные «Жигули».

Юлианна Караулова приобрела дорогую Infinity и тут же похвасталась этим? разместив фото в своём аккаунте в Instagram. Она была жёстко раскритикована своими поклонниками.

Стоимость подобного авто, если «без особых пожеланий», не меньше 4,5 млн рублей.

Караулова не могла удержаться, чтобы не похвалиться новым приобретением. Она сообщила, что не может им налюбоваться. Актриса считает его «фантастическим кораблём».

Караулова уверена, он поплывёт так, как его назвать. Своим фолловерам она предложила выбрать имя совместно. Она предлагает такие, как «Голубка» или «Белая чайка».

Те очень неоднозначно откликнулись на это предложение. Некоторые порадовались за столь дорогую покупку, которую смогла себе позволить их любимица.

Другие высказали резкое возмущение. Они напоминают, что такой габаритный автомобиль недавно приобрела Анна Хилькевич, имеющая семью. Зачем он их любимице – они не понимают.

Хвастаться достатком, говорят они ей, некрасиво и признак дурного тона. Можно было бы купить что-нибудь подешевле, а на остальное оказать благотворительность нуждающимся детям.

А, если уж не хочешь этим заниматься, то хоть не выделывайся и не зли народ.