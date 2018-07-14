Седокова рассказала поклонникам про свои трусы

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Знаменитость призналась, что этот вопрос её чрезмерно волнует.

Анна Седокова не упускает возможности показать своё шикарное тело. Певица постоянно публикует в Instagram откровенные фото в купальниках и нижнем белье. Обычно такие публикации преследуют цель похвастать своими формами, однако на этот раз знаменитость затронула куда более глубокую и важную для себя тему. Анна рассказала поклонникам про свои трусы. 35-летняя звезда призналась, что занимается разработкой дизайна бикини. На днях она написала, что, несмотря на позднее время, заказанный в ресторане столик и ожидание подруги, она до сих пор не может решить рабочие вопросы в офисе и ломает голову над очередной моделью нижнего белья. По словам Седоковой, она готовится представить дизайнерскую линию одежды, а также работает над концертными костюмами. К сожалению, фанаты знаменитости в основном не оценили творческих порывов кумира и уже по привычке начали обсуждать её привлекательную внешность.

Ранее мы писали, что Седокова шокировала поклонников грудью. Знаменитость на ночь взбодрила фанатов своим декольте.