Дети Ким Кардашьян и Канье Уэст показали недовольные лица на модном показе

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Ким Кардашьян и Канье Уэст словно издевались над своими детьми. Папарацци удалось заснять, насколько тяжело Сейнт и Нотру приходится жить в звёздной семье.

Постоянное давление со стороны родителей и невозможность сделать шаг влево или вправо просто мучают детей. Звёздные родители не отпускают дочь Сейнт и сына Нотра погулять даже. Регулярно им приходится ходить на модные показы и делать так, чтобы не подвести Кардашьян и Уэста. Вероятно, дети хотели и другую жизнь получить, но всё уже предрешено. Рэпер и топ-модель отправили чадо красоваться перед камерами, а в это время папарацци засняли их недовольные лица. Уставшие от съёмок дети находились в окружении и других отпрысков американских звезд.

Так, Кортни Кардашьян с 8-летним Мейсоном и 6-летней Пенелопой тоже пришли на модный показ. Судя по выражению их лиц, детям нравится постоянно стоять перед фотографами. В социальных сетях поклонники стали просить Кардашьян интересоваться у детей, хотят ли они такой участи, прежде чем заставлять сниматься в модных показах. Но миллионные гонорары могут быть важнее топ-модели. Напомним, что Кардашьян за одну публикацию в Instagram получает около 400 тысяч долларов.