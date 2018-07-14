Турецкий певец Таркан впервые стал отцом

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Звезда признается, что трудно держать в себе такое счастье и необходимо делиться им с другими людьми.

Турецкий певец Таркан в своем аккаунте в Instagram сообщил, что 12 июля у него родилась дочь Лия. Девочку ему подарила его жена, 31-летняя Пынар Теветолу, в девичестве Дилак.

Певец считает дочь лучиком солнца в своей жизни и пообещал беречь ее. Таркан еще задолго до рождения малышки сообщил, что впервые станет отцом. По его словам, он не мог и не стал держать такую радость долго в себе и спешит поделиться ею с подписчиками. Многие поддержали его порыв и пожелали, чтобы ребенок родился здоровым. Уже после родов Таркан опубликовал фотографию, где изображена ручка маленькой Лии с подписью: «Наша дочь Лия пришла в мир:)».

Многие поклонники поздравили 45-летнего певца с рождением долгожданного ребенка. Они пожелали ему счастья, здоровья его малышке и многое другое. Также они утверждают, что очень трогательно, когда отец так ждет и любит своего ребенка и, что каждому можно пожелать такого счастья.