Граффити с Бузовой украшает стену общественного заведения в Петербурге

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Ранее на этом месте красовались портреты других творческих знаменитостей: Роуэн Аткинсон, Сергей Есенин и Замай.

В Санкт-Петербурге обнаружили новое граффити. Поклонники телеведущей Ольги Бузовой нисколько не сомневаются, что на портрете нарисована именно она.

Преданные фанаты звезды сразу же выложили эту информацию в Сеть, не забыв сделать фото с портрета. Автор поста сообщает, что в Некрасовском саду, вероятно, нарисовано изображение Бузовой. Рисунок украшает стену одноэтажного здания, которое раньше служило для прохожих общественной уборной.

На стене общественного заведения изображен автомобиль, которым управляет девушка. На лобовом стекле автомобиля на латыни написано: «Non ducor duco», что означает в переводе на русский: "Я не ведомый, но ведущий".