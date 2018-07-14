Андрей Малахов возмущён действиями шулеров в Мурманске

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Те рассылают множество СМС с требованиями о возврате долга, который люди не брали. Основной их целью являются наиболее беззащитные люди – пенсионеры.

Андрей Малахов совершенно возмущён подобными действиями, которые применяют шулеры в Мурманске. Сообщение об этом он оставил в своём аккаунте в Twitter.

Популярный ведущий проинформировал, что пенсионеры, проживающие в Мурманске, получают от микрокредитной организации до 20 СМС в день. Сообщения сопровождаются угрозами.

Пожилые люди нервничают. Некоторые из-за возраста просто забывают, что никаких кредитов не брали. Тем более, что их размеры, как правило, указываются небольшими.

Андрей Малахов возмущён вольготными действиями шулеров в родной для него Мурманской области.