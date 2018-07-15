«Может Лобода?»: Разведенный Шнуров нашел новую пассию на отдыхе

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«Палево» появилось на странице артиста с подписью «я супер звезда».

Поклонники всегда интересуются жизнью своего кумира и радуются его успехам. Накануне в Сети появился видеоролик, который должен был стать пародией на видео Светланы Лободы. Все намерения разведенного Шнурова не увенчались успехом, то что он нашел новую пассию на отдыхе узнали все. Подписчики заметили, что музыкант выглядит очень веселым, а время проводит в компании другой женщины.

«Хочу в старости такой быть», «Может быть его новой стала Лобода? Как вам такой вариант? Хохочет там себе», «Сережа, Пора бы завязывать с наркотой», - написали поклонники.

К слову, отдыхая в Италии, Шнуров опубликовал в своём Instagram-блоге стих, в котором рассказал «куда уходят бабы». Недавно от Шнурова ушла жена Матильда, из-за чего фолловеры решили, что в стихотворении речь идёт о ней. Пост появился утром 14 июля, в связи с чем, поклонники пришли к выводу, что вдохновение постигло музыканта во время бессонной ночи и долгих размышлений о решении бывшей возлюбленной.