Уилл Смит станцевал на мосту в Будапеште и нарушил закон из-за Дрейка

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Актер порвал интернет своим танцем на вершине известного европейского сооружения в флешмобе на песню известного рэпера «In my feelings».

Вчера Уилл Смит выложил на своей странице в Instagram видеоролик, в котором он поднимается на арку Цепного моста в Будапеште. Поводом для того, чтобы 49-летняя звезда решила покорить вершину моста, стало печальное видео рэп-испольнителя Дрейка In My Feelings, в честь которого организовали забавную флешмобную акцию. Желающих сделать пародию на грустную историю о любви хоть отбавляй – шутят и знаменитости и обычные люди.

Уилл Смит видимо тоже решил попробовать свои силы в роли клипмейкера и ради ролика даже нарушил закон, забравшись на подвесной мост Сеченьи, который соединяет берега Дуная.

Из-за выходки знаменитости на вершине моста, желающим пополнить актив флешмоба собственным творчеством придется здорово постараться, чтобы превзойти Уилла Смита.

Начало флешмобному вирусу положил комик Shiggy. Видеоролик разошелся по Сети с невероятной скоростью. Инициатива многим пришлась по душе и люди стали записывать и выкладывать с интернет свои клипы.