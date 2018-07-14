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Паре надоела ежедневная суета и отсутствие отдыха. Самойлова и Джиган улетели на уикенд.

"Как прекрасно иметь возможность улететь на пару дней вдвоём )) спать сколько захочется,а не просыпаться от того что кто-то натягивает тебе веки)) выбирать рестораны не из списка что поближе,а из тех что самые вкусные)))гулять гулять гулять и ни о чем не думать))) А вы позволяете себе выезды без детей?", - написала в комментарии Самойлова.

Поклонники поддержали звезду и отметили, что каждой семейной паре хоть иногда нужно отдыхать от суеты и вдвоем отправляться на отдых. Дети, по мнению фанатов, также должны находится какое-то время рядом с бабушками, так как зачастую им не хватает общения с внуками. Оксана Самойлова и Джиган бросили детей и уехали отдыхать, но куда, не сообщили.