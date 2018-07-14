Заворотнюк проводила красавца-сына во взрослую жизнь

Сегодня, 18:13

Наследник знаменитости на днях отметил своё 18-летие.

Анастасия Заворотнюк не часто балует поклонников подробностями своей личной жизни. Вместе с тем она старается делиться с преданными фанатами эмоциями от важных событий. Так произошло и накануне, когда её младший сын Майкл отпраздновал своё совершеннолетие. Звёздная мама проводила парня во взрослую жизнь, дав ему напутственное слово. Анастасия подчеркнула, что 18 лет – это новый жизненный этап, с которым связаны большие ожидания, но который при этом требует серьёзных усилий. Заворотнюк призвала красавца-сына не отклоняться от курса и стремиться к мечте, а также пообещала поддерживать начинания юноши. Как известно, у Анастасии также есть взрослая дочь, которой уже 22 года.