Ирина Мирошниченко назвала причину измены мужу после 12 лет брака

Документальный фильм об артисте посвященный её жизни и карьере поклонники восприняли неоднозначно.
День рождения актриса предпочитает праздновать не накрывая огромный стол и пируя до упада. Внимание и любовь окружают актрису все время на протяжении всей ее жизни. Мирошниченко с детства была приметным ребенком, а повзрослев начала привлекать взгляды задумчивых мужчин. Именно поэтому, ее любовные отношения трижды заканчивались браком. На протяжении 12 лет она жила с писателем Михаилом Шатровым. О причине расставания Ирины Мирошниченко с драматургом было рассказано в документальном фильме об артистке. Ирина назвала причину измены мужу после совместно прожитых 12 лет.
Она добавила, что хотела бы зависеть от сильного человека, на которого могла бы опереться. Второй ее супруг мягче отнесся к ее желаниям. Но все равно не смог обеспечить ее нужной лаской и вниманием, которые Ирина искала в третьем супруге.