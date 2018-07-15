Ирина Мирошниченко назвала причину измены мужу после 12 лет брака

Сегодня, 04:15

Документальный фильм об артисте посвященный её жизни и карьере поклонники восприняли неоднозначно.

День рождения актриса предпочитает праздновать не накрывая огромный стол и пируя до упада. Внимание и любовь окружают актрису все время на протяжении всей ее жизни. Мирошниченко с детства была приметным ребенком, а повзрослев начала привлекать взгляды задумчивых мужчин. Именно поэтому, ее любовные отношения трижды заканчивались браком. На протяжении 12 лет она жила с писателем Михаилом Шатровым. О причине расставания Ирины Мирошниченко с драматургом было рассказано в документальном фильме об артистке. Ирина назвала причину измены мужу после совместно прожитых 12 лет.

«Я стремилась к независимости – я ее добилась. Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, что это ошибка», – призналась актриса.

Она добавила, что хотела бы зависеть от сильного человека, на которого могла бы опереться. Второй ее супруг мягче отнесся к ее желаниям. Но все равно не смог обеспечить ее нужной лаской и вниманием, которые Ирина искала в третьем супруге.