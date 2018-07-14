Неровный загар Натальи Подольской удивил её поклонников

Сегодня, 17:04

Наталья Подольская продолжает радовать поклонников фотографиями с моря, несмотря на то, что отпуск у неё уже закончился. Однако снимки заставили фанатов задуматься о том, что отдых прошел не самым удачным образом.

Итог своему отпуску Наталья решила подвести публикацией, в которой поделилась снимком с берега испанского курорта. В тексте она отметила, что прощаться с морем не собирается и будет продолжать следить за ним, даже после отдыха. Оценив снимок, поклонники посчитали, что возвращение в Россию у певицы состоится после не самого удачного отпуска.

Подписчики отметили, что одним из важных показателей хорошего отдыха являются лишние килограммы, однако у Подольской их не видно. Кроме того, певица даже похудела, чем восхитила поклонников, но зародила в них сомнения. Некоторые даже назвали её «отощавшей» в конце отдыха. Без внимания не остался и загар, который лёг на кожу Натальи неровно, и покрыл не все участки кожи, что удивило поклонников.