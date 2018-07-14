Тайный поклонник собирается подарить Алсу теплоход

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Певица покорила мужчину своей красотой и талантом.

Тайный поклонник Алсу пообещал, что собирается подарить ей теплоход. Он признался в любви исполнительнице и отметил, что собственноручно прокатит Алсу на шарном теплоходе, чтобы она могла хорошо провести время. Тайный поклонник назвался в комментарии к новому фото певицы "твой капитан".

Конечно, мать двоих детей не восприняла предложение фаната в серьез, ведь ее мужу Яну Абрамову вряд ли понравится, что таинственный мужчина дарит супруге столь дорогие подарки. Поклонники Алсу высмеяли отважного фаната за подобное высказывание, ведь и так понятно, что этот человек всего лишь хотел обратить на себя внимание и привлечь взор самой певицы, которая уже давно счастлива в браке с любимым мужчиной.

Свой пост, который привлек внимание тайного поклонника, Алсу посвятила летнему отдыху. На фото она предстала в белом комбинезоне из полупрозрачной ткани, который подчеркнул ее бронзовый загар.

"Такая девушка способна завоевать сердце любого мужчины", - написала поклонница в комментарии.