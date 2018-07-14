«Катя Гордон умирает»: Экстрасенс провела магический обряд на смерть журналистки

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Устрашающие доказательства содеянного шокировали черных магов.

Катя Гордон, знаменитая в России журналистка и адвокат, выполняя свои юридическое обязанности, достаточно часто сталкивается с разными людьми и ситуациями. После этих знакомств в зале суда друзей у Гордон не становится больше – добавляються лишь враги.

Катя сообщила, что некий экстрасенс провела магический обряд на смерть. Для журналистки осталось лишь знание о том, что ее часики идут и остается один год. В ответ на такой неординарный «комплимент» от зловещих людей Гордон написала огромный пост с фотоснимками.

«Пост мой о том, что я клянусь Вам, что никогда в жизни даже в моменты мутного рассудка не делала наговоров, приворотов, обрядов во зло кому-то... в моем сознании - это 1. Глупость, 2. Подлость души, 3. Трусость. И я прошу каждого из вас: никогда не поддавайтесь на чьё-то зло, никогда не поддавайтесь на предложение мстить», - написала Катя.

По ее мнению противостоять нужно «открыто, как рыцари, не скрывая, глядя в глаза на ваши правые войны».

«Пусть чужое зло будет поводом для лучших мыслей, а сил в вас будет достаточно, чтобы сочувствовать тем, кто проводит дни не рисуя чудесные картины, а выкалывая глаза на ваших фото», - подытожила Гордон.