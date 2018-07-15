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Это было в детстве, но все подробности яркого воспоминания мальчик, к сожалению, помнит и сегодня.

Дядя Витя стал заметной фигурой в шоу-бизнесе и привлекает внимание многих звезд своими затейливыми выходками. Теперь он обобрал до нитки известного продюсера. Фадеев проиграл Дяде Вите 10 тысяч рублей, посмеявшись над его шутками, и посоветовал звездам пообщаться с этим интересным персонажем.

Максим Фадеев рассказал, как побывал в окружении голых мужчин. Это произошло в детстве и привело маленького мальчика в недоумение. Он не понимал, что происходит, почему все идут с вениками и тазиками, а это было в бане. Эта ситуация напугала ребенка.

«И когда попал в окружение голых мужчин с тазиками и вениками, у меня был такой шок, что я просто не понимал, где нахожусь», - признался Максим.