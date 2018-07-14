«Текила зацепила»: новый хит Бузовой достиг первого места на iTunes

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Новая песня Ольги Бузовой «Ночь, текила» спустя сутки стал лидером продаж на iTunes Russia. Слушатели связывают успех не с достоинствами песни, а с нескончаемым хайпом, который обеспечила себе интернет-знаменитость.

Песенка с нехитрым рефреном «Текила нехило зацепила» оглушает танцевальными ритмами и напоминает обещание Бузовой: «Я знаю, что вы будете слушать этим летом». Поклонники разделились на два лагеря. Одни не увидели в песне ничего особенного, назвав ее стандартной попсовой поделкой. Другие посчитали «Ночь, текила» несомненным хитом, который обязательно «порвет» чарты. Тем не менее, первое место на iTunes Russia так и осталось единственной лидирующей позицией песни. На других ресурсах песня не котировалась так высоко. К примеру, на «Яндекс. Музыка» она заняла 11-е место, на «ВКонтакте» - 26-е и Apple Music – 55-е. В связи с этим, недоброжелатели заговорили о возможных «накрутках».