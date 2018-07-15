Зрители выгоняют Екатерину Стриженову с Первого канала

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Многие уверены, что ей не место в политическом ток-шоу.

Поклонники популярной телепрограммы «Время покажет» требуют от продюсеров избавиться от ведущей Екатерины Стриженовой. В последнее время подобные просьбы стали всё чаще появляться на официальных страницах шоу в разных социальных сетях. Стало известно, за что зрители выгоняют красавицу-актрису с Первого канала. В частности, многие жалуются, что Стриженова выглядит в данном формате нелепо. Политические дискуссии ей, как считают поклонники «Время покажет», не по плечу.

Реплики ведущей порой кажутся большинству просто неуместными. При этом талант Стриженовой, а также умение красиво выглядеть и говорить, никто под сомнение не ставит. Некоторые поклонники считают, что она слишком привлекательна для такой программы. При этом стоит отметить, что жалобы пишут не только продюсерам, но и самой Екатерине. Её страницы в социальных медиа просто завалены предложениями найти новую работу, однако сама Стриженова на выпады в свой адрес предпочитает не реагировать.

Ранее мы писали, что Станислав Садальский прокомментировал возможное увольнение Тины Канделаки с поста главного редактора канала «Матч ТВ».