Модель Анюта Рай рассказала, каких девушек считает самыми красивыми

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У многих людей, особенно тех, кто много путешествует, существует собственный рейтинг красивых людей относительно места жительства. Такой список есть и у Анюты Рай, которая о нём рассказала.

На странице модели в социальной сети появилась публикация, в которой она поделилась собственными ощущениями от каждого возвращения в Москву. Попадая в столицу России, модель буквально восхищается красотой русских девушек. Кроме этого, она считает их самыми ухоженными. Также Анюта отметила красоту украинок и мулаток. Девушка акцентировала внимание и на том, что у неё есть и русские, и украинские, и греческие корни.

Относительно мужчин Рай только поделилась результатами исследований, которые рассказывают о самых некрасивых представителях сильного пола. В тройку «лидеров» вошли поляки, британцы и русские.

Многие подписчики согласились с мнением модели, однако отметив, что с рейтингом мужчин они в корне не согласны. Также поклонники Анюты предпочитают не делить девушек по национальности, больше доверяя ухоженности и воспитанию.