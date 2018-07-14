Актриса Рубинчик с ожогами 51% тела попала в реанимацию

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За жизнь знаменитости борются московские врачи.

В Подмосковье экстренно госпитализировали Марианну Рубинчик. Актриса попала в реанимацию одной из клиник региона в тяжёлом состоянии с обширными ожогами. По некоторым данным, поражён 51% тела знаменитости. 44-летняя Рубинчик обожгла шею, руки и лицо. Источники в окружении актрисы утверждают, что она уснула с сигаретой в руке, что спровоцировало пожар на даче в Ленинском районе, в котором и пострадала звезда. Её госпитализировали ещё 29 июня, однако о происшествии стало известно только сейчас. В настоящее время за её жизнь борются врачи. Прогнозов относительно её здоровья никто не делает. Как известно, Марианна Рубинчик является дочерью актрисы Валентины Шендриковой и режиссера Валерия Рубинчика.

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