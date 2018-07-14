Сергей Лазарев показал, как добился идеального тела

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Певец считает, что нехватка времени – самая банальная отмазка, чтобы не следить за собственным телом.

Сергей Лазарев проводит время в ожидании концерта в Воронеже за занятием спортом. Участник песенного конкурса «Евровидение 2016» уверен, что отсутствие времени на полноценный поход в спортзал – самая частая и банальная отмазка людей, которым лень заниматься собственным телом. Певец рассказал, что добиться идеального телосложения можно, пока ожидаешь чек в ресторане.

[media=https://www.instagram.com/p/BlNfa6tlTAf/?taken-by=lazarevsergey]

На своей странице в социальной сети Instagram певец поделился видеозаписью с упражнениями. Сергей в одних шортах бодро подтягивается на турнике, демонстрируя подписчикам рельефную загорелую спину и накачанные руки. За те 15 секунд, что длится видеозапись, Лазарев успел показать неплохой результат в 10 подтягиваний. Совсем недавно Сергей опубликовал фото, на котором его руки напоминают знаменитые «руки-базуки» Кирилла Терёшина. Из-за неправильного ракурса, конечности выглядели непропорционально, прямо как у знаменитого «синтолового качка». Однако певец успел развеять все домысли и показал, что отличных результатов он добился только благодаря спорту и интенсивным тренировкам.